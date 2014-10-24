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مدرب فياريال: عدم استدعاء برونو لمنتخب إسبانيا فيه ظلم كبير

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مدرب فياريال: عدم استدعاء برونو لمنتخب إسبانيا فيه ظلم كبير مدرب فياريال: عدم استدعاء برونو لمنتخب إسبانيا فيه ظلم كبير

فياريال (إفي): اعتبر مارسيلينو جارسيا تورال مدرب فريق فياريال عدم استدعاء لاعبه برونو سوريانو لمنتخب إسبانيا "ظلم كبير".

وقاد سوريانو فريق "الغواصات الصفراء" اليوم لفوز كبير على زيوريخ السويسري بأربعة أهداف مقابل واحد في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أوروبا، ساهم فيه بهدف.

وصرح مارسيلينو عقب الفوز الذي وضعه في صدارة المجموعة الأولى "عدم استدعاء برونو للمنتخب فيه ظلم كبير، فكرت في ذلك قبل المونديال، الآن يجري تجديد للدماء وتغييرات بالقائمة".

وأضاف "من العدل أن يتم التركيز على لاعبي فياريال وبالأخص برونو، أقول هذا مع كامل احترامي لمدرب فيسنتي ديل بوسكي".

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فيديو اليوم السابع

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