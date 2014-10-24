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سوق المراهنات: ريال مدريد سيفوز على برشلونة في الكلاسيكو بهدف لرونالدو

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سوق المراهنات: ريال مدريد سيفوز على برشلونة في الكلاسيكو بهدف لرونالدو سوق المراهنات: ريال مدريد سيفوز على برشلونة في الكلاسيكو بهدف لرونالدو

(إفي): كشف سوق المراهنات اليوم الجمعة أن ريال مدريد سيفوز على غريمه برشلونة في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين الفريقين غدا السبت في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويخوض الريال لقاء غد وهو في المركز الثالث بالليجا برصيد 18 نقطة، بينما يحتل برشلونة صدارة البطولة برصيد 22 نقطة.

وتشير دارا المراهنات (Sportium.es) و(Betfair) إلى أن نسبة فوز ريال مدريد بالكلاسيكو تصل إلى 43%، مقابل 34% لبرشلونة، أما النسبة المتبقية (23%) فهي لاحتمالية التعادل بين الفريقين.

وتقول غالبية المراهنات إن النتيجة المتوقعة هي فوز الملكي على معقله "سانتياجو برنابيو" بنتيجة 2-1 ، بينما يتوقع أن يكون التعادل بنتيجة 1-1 ، وفي حال فوز البرسا فسيكون بهدف دون رد.

وتتوقع دار (Sportium.es) أن هناك احتمالية تفوق نسبة 50% بأن يتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الملكي من إحراز هدف في مباراة غد، ويليه الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي صفوف الفريق الكتالوني، يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الاحتمالية الأكبر من حيث التهديف بالنسبة لدار (Betfair)، يليه الأوروجوائي لويس سواريز إذا خاض غدا أولى مبارياته مع البرسا

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