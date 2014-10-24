مميش: أعمال الحفر والتكريك بالقناة الجديدة لن تؤثر على انتظام الملاحة بالمجرى الحالي

قال مسئول بهيئة قناة السويس، قبل قليل، فى تصريحات خاصة لـ ONA، أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس شدد فى اجتماع مع قيادات الهيئة ومجلس الإدارة على التزام الهيئة بانتظام حركة الملاحة فى قناة السويس الحالية طوال فترة عمل الحفر والتكريك والتعميق فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة.

وأضاف أنه أكد أيضًا على أن جميع إدارات المتابعة والكراكات والإدارة الهندسية تحقق تلك التعليمات على أرض الواقع ونجحت فعليا فى ذلك حتى الآن بدليل عبور السفن فى جميع مواقع العمل الخاصة بعمل الكراكات سواء فى مناطق البلاح أو الدفرسوار أو منطقة الكيلو 75 بنمرة 6 حيث توجد بها كراكات تعمل فى التكريك.

وكشف المسئول عن تنسيق إداراة العمل بالقناة الجديدة مع الإدارة الهندسية واللواء كامل الوزير رئيس اركان الهيئة الهندسية والمشرف على المشروع يوميا وعلى مدار الساعة فى كل مراحل العمل .

وقال المسئول ان الهيئة تلقت إخطارات من الشركات المتحالفة والتى تتولى عمليات التكريك ببدء تحرك عدد من الكراكات المقرر مشاركتها فى التكريك من عدد من الموانىء الدولية التابعة لها، وقال إن الفريق مميش يتابع وصول تلك الكراكات بنفسه واصفا عنصر الوقت بأنه التحدى الحقيقى أمام إدارة المشروع .