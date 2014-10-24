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“المؤتمر”: الأحزاب غرقت فى الخلافات الشخصية

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“المؤتمر”: الأحزاب غرقت فى الخلافات الشخصية “المؤتمر”: الأحزاب غرقت فى الخلافات الشخصية

تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر

قال تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية والتيار المدنى بشكل عام مقبل على اختبار حقيقى وهو الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن النجاح فى هذا الاختبار سيكون بدخول البرلمان بكم وكيف من النواب القادرين على تمثى الشعب المصرى الذى خرج فى ثورتين يتطلب تطوير أداء الاحزاب من الداخل والاهتمام بالشباب والمرأة وآليات اتخاذ القرار بشكل عام.

وأضاف القيادى بالمؤتمر فى بيان له اليوم، إن التجربة الحزبية التى خرجت من رحم 25 يناير بعد عقود من الحياة السياسية فى ظل نظام الحزب الواحد ومجموعة من الاحزاب الكرتونية الهشة لا نريدها أن تتكرر وعلى الأحزاب الحالية ألا تدخل هذا النفق عن طريق الخلافات الشخصية والمصالح الضيقة دون النظر للمصالح العليا للبلاد.

وعن الانتخابات البرلمانية، أكد الزيادى، أن البرلمان القادم يعتبر أهم برلمان فى تاريخ ولا يجب أن يكون فيه مكان للفاسدين أو من تلطخت أيدهم بدماء المصريين لذا يجب اتخاذ كافة الاجراءات التى تحول دون دخول مثل هؤلاء إلى مجلس النواب .

 

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