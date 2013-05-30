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وزير الري: لا تهاون في قضية الأمن المائي.. والمخزون الحالي لا يكفي مصر والسودان لمدة عامين

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وزير الري: لا تهاون في قضية الأمن المائي.. والمخزون الحالي لا يكفي مصر والسودان لمدة عامين وزير الري: لا تهاون في قضية الأمن المائي.. والمخزون الحالي لا يكفي مصر والسودان لمدة عامين

كتب : سهيلة حامد منذ 36 دقيقة

أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري والموارد المائية، في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الرئاسة، إن الموقف المصري بشأن سد النهضة سيتحدد بعد انتهاء لجنة الخبراء من إعداد التقرير بعد غد.

وتابع: لا يمكن التهاون في قضية الأمن المائي، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المخزون الحالي لا يكفي والسودان لمدة عامين، مؤكدا أن أسلوب الإدارة لابد وأن يكون متفقا عليه.

وردا على التصريحات الصادرة بأن الحصة سوف تنقص 9 مليارات أو 12 مليار متر مكعب، قال وزير الري: إن هذا يحدث إذا كان الخزان خالي أمام السد العالي، لكن يوجد أمام السد العالي 118 مليار متر مكعب، لكن هذا لا يعني أننا نعتمد على المخزون ونترك المورد.

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