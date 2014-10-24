وزير التموين: استخدام بقايا الغذاء المنزلي في إنتاج السماد لزيادة دعم الأسرة

التقي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتورة ليلي أسكندر وزيرة التطوير الحضاري لبحث إقامة مشروع تجميع بقايا الغذاء من المنازل لانتاج السماد العضوي بهدف توفير الالاف من فرص العمل للشباب وزيادة دعم الاسرة المصرية والحفاظ علي البيئة وتوفير الاسمدة العضوية بكميات كبيرة للزراعة وبأسعار مخفضة وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقتها لزيادة دخول العاملين فيها .

> وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن المشروع يتضمن قيام ربة الاسرة بتجميع بقايا الغذاء في أكياس معينة يتم توزيعها علي المنازل ثم تقوم بتسليمها في مكان تجميع محدد ويضاف لها علي بطاقة التموين الذكية مقابل مادي سيتم تحديده عن كل كيس تأخذ مقابله سلع غذائية من البقال التمويني ثم يتم إرسال هذه الاكياس الي مصانع السماد لانتاج الاسمدة العضوية اللازمة للزراعة .

> وأضاف أن هذا المشروع سوف يتم وضع أليات تنفيذه والتفاصيل الفنية والمالية له خلال ورش العمل التي سيتم عقدها قريبا بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتنسيق الحضاري والجهات المعاونة والمختصين في هذا المجال ، مشيرا الي أنه سيتم تطبيقه بداية في أحدي المحافظات لتقيم التجربة وتلافي سلبياتها وتعظيم إيجابياتها قبل تعميمها تدريجيا في كافة المحافظات.