“الوطن” السعودية : مرتكبو حادث جامعة القاهرة ليسوا أسوياء

أدانت صحيفة (الوطن) السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع أمام جامعة القاهرة، مؤكدة أن مرتكبيه ليسوا أسوياء وأنه كاف للتدليل على قبح الفعل وأهله والفكر الذي يحركهم.

> وقالت الصحيفة – في افتتاحيتها اليوم الجمعة بعنوان “مصر تعرف عدوها الأوحد” – إن “من يمارس الإرهاب للإرهاب لن يكون سويا بأي حال من الأحوال”، مضيفة أن “المجزرة البشرية التي كادت أن تحدث في جامعة القاهرة فعل عبثي بامتياز”.

> وتابعت أن “مصر تعرف أعداءها معرفة تامة، وتعرف أسباب ما يحدث، وتعرف الذين هددوا بإحراقها منذ اعتصامي رابعة والنهضة، وتعرف أن أسماء التنظيمات التي تعلن عن مسئوليتها ليست سوى تفريعات على أصل فكري وتنظيمي واحد، فما (أجناد مصر)، و(سرايا القدس)، إلا فئات من عملة واحدة”.

> وأعربت الصحيفة عن دهشتها أنه بالرغم من هذا الوضوح فإنه لايزال في المصريين والعرب والمسلمين من يؤمن بأفكار هؤلاء.ورأت أن الإجراءات الأمنية الاستباقية الهادفة إلي منع وقوع هذه العمليات هنا أو هناك وفى كل مكان ليست كافية وإنما الأهم هو تجفيف المنابع الحاضنة بتفكيك الخطاب المفضي إلى هذه العمليات وتحجيمه تحجيما كاملا.

> وقالت (الوطن) – في ختام تعليقها – إن “القتل للقتل، والإرهاب للإرهاب، لا ينتجان إلا عن خلل فكري حقيقي، وليس من الممكن معالجة الخلل إلا بالإحاطة به إحاطة كاملة”.