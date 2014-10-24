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وحدات متنقلة بمستشفى الهرم للكشف المجانى عن أمراض السكر وأورام الثدي

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وحدات متنقلة بمستشفى الهرم للكشف المجانى عن أمراض السكر وأورام الثدي وحدات متنقلة بمستشفى الهرم للكشف المجانى عن أمراض السكر وأورام الثدي

مستشفى الهرم

تعلن أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم مستشفى الهرم التابعة لها بالتنسيق مع البرنامج القومى لصحة المرأة بوزارة الصحة والسكان كشف مجانى عن مرض السكر وضغط الدم واوارام الثدى لنساء محافظة الجيزه البالغات من العمر 40 عام فأكثر، وذلك من خلال الوحدة المتنقلة لصحة المرأه الموجوده بمقر المستشفى.

وتستمر الواحدات لمدة شهر حتى الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً كل أيام الاسبوع عدا الجمعة، وأكدت الأمانة على ضرورة  احضار بطاقة الرقم القومى عند أجراء الكشف.

 

 

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