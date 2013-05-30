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إغلاق الأسوار الحديدية بميدان الجيزة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين

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إغلاق الأسوار الحديدية بميدان الجيزة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين إغلاق الأسوار الحديدية بميدان الجيزة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين
رئيس حي جنوب: تم الانتهاء من إنشاء 80 باكية كمرحلة أولى للباعة الجائلين بميدان الجيزة أسفل كوبري فيصل

كتب : محمد الأبنودي منذ 34 دقيقة

أصدر الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، تعليمات فورية باقتصار مرور المواطنين الشوارع المتفرعة من ميدان الجيزة عبر الأنفاق المخصصة للمارة أسفل الميدان، وإغلاق جميع الأسوار الحديدية، وعدم السماح للمواطنين المرور من خلالها.

وأشار المحافظ اليوم، إلى أنه حال التزام المواطنين بالمرور عبر نفق الجيزة لشوارع الصناديلى وصلاح سالم ومراد ومسجد الاستقامة، فإنه يتم القضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالميدان وانتظام الحركة المرورية.

وقال تيسير عبد الفتاح، رئيس حي جنوب، لـ"الوطن"، إنه تم الانتهاء من إنشاء 80 باكية كمرحلة أولى للباعة الجائلين بميدان الجيزة وذلك أسفل كوبري فيصل، والذي لا يبعد عن مكانهم الحالي سوى أمتار قليلة، وهو الموقع الذي وافق عليه الباعة.

وأوضح أنه كلف العاملين بالحي بغلق فتحات الأسوار الحديدية بالميدان لإلزام المواطنين على استخدام نفق المشاة حرصا على الأرواح والممتلكات.

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