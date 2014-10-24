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الجيش السوري يسيطر على بلدة “مورك” بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين

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الجيش السوري يسيطر على بلدة “مورك” بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين الجيش السوري يسيطر على بلدة “مورك” بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين

أرشيفية

سيطر الجيش السوري على بلدة مورك في ريف حماة الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين.وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) اليوم الجمعة نقلا عن مصادر صحفية سورية رسمية قولها إن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت السيطرة على معظم أحياء مورك بريف حماة الشمالي وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين”، على حد قولها.
> وأضافت المصادر أن “الجيش السوري قتل العديد من مقاتلي المعارضة المسلحة ودمرت آلياتهم في لطمين والصياد واللطامنة ورهجان والهبيط بريف حماة”.
> وتعد بلدة مورك ذات أهمية إستراتيجية في الحرب السورية بسبب وقوعها في ريف حماة الشمالي وعلى الطريق الواصل بين دمشق وحلب والذي تستخدمه القوات السورية لإيصال إمداداتها.

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