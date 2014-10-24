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اصطدام طائرة روسية بعربة نقل أمتعة في مطار «كولتسوفو»

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اصطدمت طائرة تابعة لخطوط «الأورال» الجوية الروسية عند إقلاعها من مطار «كولتسوفو»، في مدينة يكاتيرينبورج الروسية، بعربة نقل أمتعة دون أن يسفر الحادث عن سقوط مصابين.

وقال مدير بالمطار، دميتري تيوخين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «تاس»، صباح الجمعة: «الاصطدام وقع، صباح الجمعة، عندما كانت الطائرة تستعد للتوجه إلى موسكو».

وأضاف: «خبراء تقنيين في المطار وشركة الخطوط الجوية فحصوا الطائرة ولم يسجلوا أية أضرار قد تشكل خطرا على أمن تحليقها».

وأكد المسؤول الروسي أن الركاب لم يكونوا على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.


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