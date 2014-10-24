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موسكو تنتقد محاولات السويد البحث عن غواصة روسية في مياهها الإقليمية

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موسكو تنتقد محاولات السويد البحث عن غواصة روسية في مياهها الإقليمية موسكو تنتقد محاولات السويد البحث عن غواصة روسية في مياهها الإقليمية

انتقدت وزارة الدفاع الروسية ما أسمته محاولات السويد البحث عن “أثر روسي” في مياهها الإقليمية عبر توسيعها نطاق البحث عن غواصة أصدرت إشارات استغاثة.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الجمعة عن ايغور كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية قوله “إن تصرفات وزارة الدفاع السويدية تقوض أسس النشاط الاقتصادي البحري في بحر البلطيق”، موضحا أن انتقال السلطات العسكرية السويدية إلى مرحلة جديدة من عملية البحث عن غواصة أجنبية في المياه الإقليمية للبلاد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وأكد المسئول العسكري الروسي أن “محاولات السويد العثور على غواصة روسية لن يؤدي إلى شيء “.

أ ش أ

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