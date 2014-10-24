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42 ألف سيارة دخلت البلاد خلال 3 أشهر بقيمة 5 مليارات جنيه

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42 ألف سيارة دخلت البلاد خلال 3 أشهر بقيمة 5 مليارات جنيه 42 ألف سيارة دخلت البلاد خلال 3 أشهر بقيمة 5 مليارات جنيه

فى أحدث تقرير لمصلحة الجمارك المصرية حول أعداد السيارات الملاكى والنقل، التى دخلت البلاد بمعرفة الأفراد والشركات عبر المنافذ الجمركية خلال الشهور الثلاثة، مايو ويونيو ويوليو، بإجمالى 42 ألفا و180 مركبة، منها 34 ألفا و496 سيارة ملاكى بقيمة ثلاثة مليارات و46 مليونا و79 ألفا و377 جنيها، سددت عنها رسوم جمركية بقيمة مليار و861 مليونا و102 ألف وضريبة مبيعات بقيمة مليار و433 مليونا و833 ألفا.

وجاءت طرازات كيا الأعلى دخولا بإجمالى ستة آلاف و530 سيارة استحوذ خلالها طراز سيراتو على النسبة الأعلى بإجمالى ألفين و599 وحدة بقيمة 203 ملايين و24 ألفا و986 جنيها، سددت عنها رسوم جمركية بقيمة 465 مليونا و976 ألفا وضريبة مبيعات 467 مليونا و557 ألفا، بينما استحوذت طرازات هيونداى على أربعة آلاف و415 وحدة استحوذ طراز IX35 على نسبة 45% من اجمالى أعداد الدخول للطرازات عبر الأفراد والشركات.

أما عن السيارات النقل المفرج عنها بمعرفة الأفراد والشركات خلال الشهور الثلاثة، جاءت أعدادها بإجمالى 7 آلاف و684 مركية بقيمة مليار و248 مليونا و683 ألفا استحقت رسوما جمركية بقيمة 192 مليونا و420 ألفا وضريبة مبيعات 144 مليونا و47 ألفا و641 جنيها، استحوذت خلالها مركبات الميكروباص الديزل والنصف نقل على أكثر من 50% من إجمالى أعداد دخول النقل فى ، بواقع ألفين و714 مركبة ميكروباص ديزل بقيمة 204 ملايين و466 سددت رسوما 81 مليونا و786 ألفا وضريبة مبيعات 28 مليونا و625 ألفا.

واستحوذت طرازات النصف نقل على الفين و100 مركبة بقيمة 207 ملايين و966 ألفا وسددت رسوما جمركية 61 مليونا و673 ألف وضريبة مبيعات 26 مليونا و986 ألفا.

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