أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد -
بالصور.. رغدة تخرج لسانها للجمهور وتثير الغضب بتصرفات غير لائقة -
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالصور.. وفد يضم محافظ جنوب سيناء وأزهريون يزور الأنبا أبولو للاطمئنان على صحته

  • مصر
  • 12
Google+ Print

زار وفد برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وشيوخ من الأزهر والأوقاف والقيادات الأمنية، مساء الخميس، الأنبا أبولو، أسقف المحافظة، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث سير.

ورافق الوفد اللواء محمود الحفناوي، مساعد الوزير لأمن سيناء، واللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود سامي، حكمدار مديرية الأمن.

وشكر الأنبا أبولو الزائرين، وأشار إلى أن الزيارة جاءت طواعية بكل محب، وتدل على الوحدة الوطنية والإخاء المصريين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح .

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين