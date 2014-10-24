بالصور.. وفد يضم محافظ جنوب سيناء وأزهريون يزور الأنبا أبولو للاطمئنان على صحته

زار وفد برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وشيوخ من الأزهر والأوقاف والقيادات الأمنية، مساء الخميس، الأنبا أبولو، أسقف المحافظة، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث سير.

ورافق الوفد اللواء محمود الحفناوي، مساعد الوزير لأمن سيناء، واللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود سامي، حكمدار مديرية الأمن.

وشكر الأنبا أبولو الزائرين، وأشار إلى أن الزيارة جاءت طواعية بكل محب، وتدل على الوحدة الوطنية والإخاء المصريين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.