الشيعة المصريون يطالبون بمحاكمة صفوت حجازي بعد تكفيره لهم

متحدث باسم الشيعة: أرفض السياحة الإيرانية بمصر لأنها ستزيد "الفتنة الطائفية"

كتب : صبحى عبد السلام منذ 10 دقائق

طالب بهاء أنور محمد، المتحدث الرسمي باسم الشيعة المصريين ومدير مركز مصر الفاطمية لحقوق الإنسان، بمحاكمة الشيخ صفوت حجازي بتهمة ازدراء الأديان، بعد أن أعلن في عدة حوارات تليفزيونية وصحفية أن الشيعة كفار.

وقال بهاء أنور إن تكفير الشيعة يترتب عليه استباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وشدد على أن الشيعة مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وهو ما يثير الدهشة من تكفيرهم.

وأضاف المتحدث باسم الشيعة المصريين أن الفكر التكفيري هو فكر القاعدة بالأساس وهو الفكر الذي تسبب في خراب أفغانستان والعراق والصومال، وطالب علماء المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أمتهم، وأشار إلى أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مصر الآن جاء من الجنوب ومن منابع نهر النيل وليس من الشيعة.

وأكد المتحدث باسم الشيعة رفضه القاطع لفتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية لأنها ستؤدي إلى زيادة الفتنة الطائفية والاحتقان بين الشيعة والسنة ضمن مخطط عالمي لإدخال المنطقة في صراع طائفي.

وأكد: "الشعب الإيراني يعاني الآن أشد المعاناة من حكم تجار الدين الخونة العملاء ومن نظام ولاية الفقيه الضال الذي قتل علماء السنة والشيعة واستغل الشيعة أسوأ استغلال وتسبب في انقسام الأمة الإسلامية وأشعل الحرب العراقية الإيرانية التي نتج عنها 2 مليون قتيل من الشيعة والسنة دمائهم فى رقبة الخميني الضال العميل"، بحسب قوله.