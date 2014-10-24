طاجن البامیة بالخضار

تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل طاجن البامية بالخضار، وصفة شهية قدميها لأفراد عائلتك

المقادير

2 ملعقة كبیرة زيت زيتون

بصلة مفرومة

1/2 كيلو بامية

4 حبات بندورة مقشرة ومفرومة

4 سن ثوم مقطع شرائح

1 حبة فلفل أخضر مقطّع شرائح

1 حبة بطاطا كبيرة مقطعة معكبات صغيرة

ملعقة صغیرة ملح

ملعقة صغیرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1/2 كوب ماء أو مرق

2 ملعقة كبيرة معجون بندورة

كزبرة مفرومة للتزيین (اختياري)

طريقة التحضیر

1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2. ضعي الزيت في مقلاة على نار متوسطة و أضیفي البصل، وقلّبي إلى أن يذبل، ثم أضیفي الثوم والفلفل، وقلّبي

3. أضیفي اللحم، وقلّبي لیصبح ذھبّي اللون، ثم أنثري الملح والفلفل والكزبرة.

4. أضیفي البامیة، وقلّبي إلى أن تتحّمر.ضعیھا في طبق الفرن، ثم وزعي فوقھا البندورة المفرومة.

5. أذيبي المعجون في المرق أو الماء، ثم أضیفیه للبامیة.

6. أدخلي الطبق (الطاجن) إلى الفرن لمدة 40 دقیقة لیكتمل النضج.

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