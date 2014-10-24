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سلطة كوسا وباذنجان بالبرغل

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سلطة كوسا وباذنجان بالبرغل سلطة كوسا وباذنجان بالبرغل

الجمعة 24-10-2014 02:23

جربي سلطة الكوسا والباذنجان بالبرغل، طبق مشبع وغني بالقيمة الغذائية ومناسب للحمية 

 

المقادير:

1 حبة باذنجان كبيرة للشوي

1 حبة كوسا كبيرة مشوية

1 حبة بندورة كبيرة مفرومة

1 حبة فلفل أحمر مفروم

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1/4 كوب برغل ناعم

1/4 كوب عصير ليمون

 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

 


طريقة التحضير:
1. نضرب الباذنجان بعدة ضربات بالشوكة ونشويه على النار إلى أن يستوي ثم نضعه في وعاء فيه ماء بارد ليسهل تقشيره

2.نقشر الباذنجان ونفرمه بالسكين فرما ناعما

3. ننقع البرغل بجزء من عصير الليمون ونتركه مدة نصف ساعة
4.نضع الباذنجان في صحن عميق ثم نضيف فوقه الكوسا المشوية بعد فرمها مكعبات والبندورة والفلفل والبقدونس والبرغل المنقوع ونقلبهم مع بعض

 5. نرش باقي عصير الليمون مع رشة ملح ونخلطهم جيدا في الطبق ونرش على وجههم زيت الزيتون

 

 

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