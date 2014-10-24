لفائف سبرنغ رول بالخضار

زيني مائدتك بطبق من لفائف السبرنغ رول بالخضار، مقبلات شهية ومرغوبة من الكبار والصغار على حد سواء

المقادير:

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج٬ المفروم

2 فصوص من الثوم المهروس

2 حبات متوسطة الحجم من البصل٬ مقطعتان إلى شرائح

2 عيدان من الكرفس٬ صغير الحجم، مقشّران ومقطّعان إلى شرائح رفيعة

2 حبات متوسطة الحجم من الجزر٬ مقطعتان إلى شرائح رفيعة

2 حبات متوسطة الحجم أ من الكوسا الصغير٬ مقطعتان إلى شرائح رفيعة

2 حبات متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة الخضراء٬ مقطعتان إلى شرائح رفيعة

2½ أكواب من الملفوف الأبيض٬ المقطع إلى شرائح رفيعة

2 مكعبات من مرقة الدجاج أو الخضار (حسب الرغبة)

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون

½ ملعقة صغيرة من زيت السمسم

عبوة من رقائق عجينة السبرينغ رول٬ حجم كبير

2 كوب من زيت القلي

طريقة التحضير

1.يُسخّن الزيت النباتي في مقلاة كبيرة ويُضاف ويُقلى الزنجبيل والثوم ثم يُضاف البصل وتُحرّك المكونات على نار متوسطة الحرارة لمدة دقيقتين.

2. يُضاف عودا الكرفس، الجزر، الكوسا، الفليفلة الخضراء، والملفوف. تُحرّك المكونات لبضع دقائق أو إلى أن يصبح الخضار طرياً ثم يُضاف مكعبا مرقة الخضار أو الدجاج حسب اختيارك، الفلفل الأبيض، وزيت السمسم. تُحرّك المكونات كي تمتزج ببعضها جيداً ثم تُرفع عن النار وتوضع على طبق كي تبرد في مكان معتدل الحرارة.

3. تُقطّع كل ورقة من عجينة السبرينغ رول عند النصف على شكل مثلثين ويوضع مقدار ملعقتين من مزيج الخضار على كل ورقة. ثم تُثنى الأطراف وتُلف بتأنٍّ لإغلاقها

4. تُقلى اللفائف قبل التقديم، بالزيت الساخن لبضع دقائق أو إلى أن يصبح لونها بنياً ذهبياً.

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