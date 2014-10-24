«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا وللبرودة ليلاً

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن يكون الطقس مائلاً للحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا، مائلاً للبرودة ليلاً، وتظهر السحب المتوسطة والعالية شمالاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية بالنسبة للبحر المتوسط جنوبية غربية، والبحر الأحمر شمالية غربية. ويعد معامل تأثير التلوث على الصحة متوسط الخطورة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد يرتفع مساءً منخفض على باقى الأنحاء، والأحوال الجوية تسمح بعدم تركيز الملوثات فى حالة حرق المخلفات الزراعية والصناعية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: وتبلغ درجة الحرارة، القاهرة الصغرى 19 العظمى 30، والإسكندرية الصغرى 15 العظمى 30، ومطروح الصغرى 18 والعظمى 30، وبورسعيد الصغرى 20 العظمى 29، ودمياط الصغرى 18 العظمى 29،وبلطيم الصغرى 17 والعظمى 29، والإسماعيلية الصغرى 19 العظمى 31، والسويس الصغرى 19 العظمى 31، العريش الصغرى 16 العظمى 31، ونخل الصغرى 13 العظمى 29، وطابا الصغرى 15 العظمى 30، والطور الصغرى 18 والعظمى 31، ومرسى علم الصغرى 20 والعظمى 33، والغردقة الصغرى 20 العظمى 33، ورفح الصغرى 15 العظمى 30، وشرم الشيخ الصغرى 21 العظمى 32، وكاترين الصغرى 11 العظمى 27، وسيوة الصغرى 17 العظمى 33، والمنيا الصغرى 16 العظمى 31، والفيوم الصغرى 18 والعظمى 31، ورأس سدر الصغرى 16 العظمى 31، وأبوسمبل الصغرى 22 العظمى 34، وسط الدلتا الصغرى 19 العظمى 31، وأسيوط الصغرى 13 العظمى 32، وسوهاج الصغرى 15 العظمى 32، والأقصر الصغرى 17 العظمى 34، وأسوان الصغرى 19 العظمى 35، وشلاتين الصغرى 20 العظمى 32، وحلايب الصغرى 21 العظمى 30، والوادى الجديد الصغرى 17 العظمى 31، وقنا الصغرى 16 العظمى 33، ونويبع الصغرى 20 العظمى 27، السلوم الصغرى 16 العظمى 28.