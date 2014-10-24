معركة "تويتريّة" بين جمهوري نوال وأحلام بسبب مهرجان الأغنية

يبدو أنّ الصّراع الخفّي بين جمهوري النّجمتين نوال الكويتيّة وأحلام الإماراتيّة لن يهدأ أبداً، فما أنّ تستقرّ الأوضاع ويلتزم كلّ جانب الصمت، حتى يحدث ما يُعكّر صفو العلاقة بين جمهوري النّجمتين، فتنشب معركة وتنتهي بتساؤلات لا نجد لها إجابات، أهمّها: من السبب وراء اشتعال هذا الصراع؟

ومنذ ساعات، خاض جمهورا نوال وأحلام حرباً كلاميّة على "تويتر" عقب اعتذار نوال عن التّواجد في مهرجان الإسكندريّة الدولي للأغنية، بسبب عارض صحّي أصابها في السّاعات الأخيرة، وأجبرها على عدم الحضور لتكريمها، حيث اعتذرت في اللحظات الأخيرة. وكان من بين النّجوم الفنانة الإماراتيّة أحلام، ما دفع العديد من متابعي أحلام على "تويتر" إلى الإدّعاء بأنّه لم يتمّ توجيه دعوة من الأساس لنوال من أجل حضور الحفل.

وما كان من جمهور نوال الملقّبة بـ"قيثارة الخليج" إلا نشر صورة للخطاب المُوجّه إلى نجمتهم المفضّلة من قبل إدارة مهرجان الإسكندريّة للأغنية، مُذيّل بتصريحات رئيس المهرجان، الذي أكّد في تصريح صحافي تناقلته وسائل إعلام مصرية أنّ عدم وجود نوال يُعدّ خسارة كبيرة للمهرجان.

نوال من جانبها، وكعادتها، التزمت الصمت واكتفت بكتابة تغريدتين على صفحتها الرسميّة في موقع "تويتر"، شكرت كلّ من سأل عنها ودعا لها بالشفاء مؤكّدةً: "أنا بخير الحمدالله بفضل الله ومحبّتكم. الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم "، وتابعت: "شكراً لكلّ الزملاء الفنانين وفانزهم والصحفيين، وأوعدكم في مفاجأة حلوة وقريبة إن شاء الله"، وتوقّع المراقبون أن تكون المفاجأة أغنية سينغل أو التّواجد بحفلة عامة جديدة.

هذا في وقت قامت أحلام بإنشاء عدّة هاشتاغات على "تويتر" بعد حفلة التكريم، كما نشرت صورة وهي تحمل الجائزة التّي نالتها من مهرجان الإسكندرية، كما قامت بإعادة تغريدات لمعجبيها الذين أكدوا أنّها أفضل مطربة خليجيّة خلال عشرين سنة الماضية، في إشارة منهم إلى تفوّقها على نوال، حسب رأيهم.

ولعلّ الأزمة الأخيرة التّي نشبت بين جمهور نوال وأحلام يجعلنا نتساءل عّمن وراء نثر هذه "الشرارات" التي تعبث بالعلاقة بين النجمتين، مستغلةً اندفاع وشغف الجمهوره بنجمتهم المفضلة.