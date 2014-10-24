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وفاة المغني ألفين ستاردست بعد معاناة مع السرطان

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الخميس 23-10-2014 23:18

توفي اليوم الخميس المغني Alvin Stardust عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان البروستات.

وقال مدير أعمال Stardust إن الأخير فارق الحياة في منزله، وكان محاطاً بزوجته وباقي أفراد عائلته.

Alvin Stardust الذي كان من المفترض أن يطلق ألبومه الغنائي الأول بعد 30 عاماً خلال الايام المقبلة، عانى وضعاً صحياً صعباً في الفترة الأخيرة، حيث إتشر مرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه.

من أبرز أعمال الراحل: I'm A Moody Guy و Too Young For Sad Memories و Hey Lulu و Eastern Seaboard و Tell Me Why و Walk Away Renee وغيرها الكثير من الأعمال الناجحة.

 

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