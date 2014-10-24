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هذه هي ردة فعل سعد المجرد بعد فوز عساف

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هذه هي ردة فعل سعد المجرد بعد فوز عساف هذه هي ردة فعل سعد المجرد بعد فوز عساف

الخميس 23-10-2014 21:19

بعد إعلان فوز ابن فلسطين الفنان محمد عساف بالمرحلة الأولى في تصويت جائزة " MTV EMA" العالمي كأفضل فنان في الشرق الأوسط ونشر العديد من المواقع الاخبارية الاجنبية خبر فوزه، كتب الفنان المغربي سعد المجرد على صفحته الشخصية في تويتر: "و عسى أنّ تكرهوا شيئا و هو خير لكم الحمد لله انني فزت بحبكم لمكيتقدرش باموال دنيا هذا هو الفوز الحقيقي ليا #الحمدالله "

يذكر أنّ عساف كان ينافس المغربي سعد المجرد والفرقة المصرية المعروفة " كارايوكي"، والفنانة اللبنانية جنا، والدي جي السعودي عمر بسعد.
وبعد فوزه في المرحلة الأولى، بات محبوب العرب ممثل الشرق الأوسط الوحيد في المسابقة لينافس على نطاق أوسع يشمل أيضاً افريقيا و الهند، حيث دخل في منافسة مع الفرقة الكينية ساوتي سول والهندي يو يو هوني سينغ .

رابط التصويت
http://me.mtvema.com/vote?category=best-middle-east%20#cat=africa-india-...

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سيدتي