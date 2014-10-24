تويتر النجوم: محمد عساف يحتفل، إليسا تفاجىء جمهورها وأحلام توجّه الرسائل

بعد أّنّ قمنا بجولة على حسابات أبرز النّجوم في موقع "تويتر"، تمكنا من رصد أحدث تغريداتهم.

بدايةً من الفنانة أحلام التّي نشرت صورة نسر وأرفقتها بجملة: "إذا أردت أنّ تحلّق مع #الصقور فلا تضيع وقتك مع #الدجاج #ملكه #فنانة_العرب #فارسه_الجوده #مطربه_الخليج_الاولى"، ولربما كتبت أحلام هذه التغريدة في إشارة منها إلى خلافها مع الإعلامية نضال الأحمدية.

أما الفنان رامي عيّاش، دعا جمهوره إلى متابعته في برنامج ستار أكاديمي هذا الأسبوع، حيث سيحل ضيفاً وكتب: "ما بدي شي! احضروها بكرا"، ونشر صورة له مع أحد الطلاب.

من جهته، احتفل الفنان الفلسطيني محمد عسّاف بانتقاله إلى المرحلة النهائية في مسابقة جوائز "MTV EMA" التي يشارك فيها، ودعا الجمهور لاستكمال التّصويت له من أجل الفوز بجائزة أفضل فنان في الشرق الأوسط.

وائل كفوري بدوره، نشر صورة له وهو يتسلم درع تقديري لمشاركته في إحدى المناسبات الرياضية.

أمّا راغب علامة فأراد تذكير جمهوره بإحدى أغانيه من ألبومه الأخير "حبيب ضحكاتي"، فردد بعضاً من كلماتها وكتب: "تزعل حبيبي من كلامي بتبعد وبتروح وبلاقي روحي يا غرامي ما في إلها روح..."

وفي إطار التّغريدات التّشويقية، نشرت نانسي عجرم لقطة من فيديو كليب أغنيتها "وبكون جاي ودّعك" المنتظر، الذي هو من إخراج فادي حداد، أمّا

إليسا من جهتها قامت بنشر صورة للقطة من فيديو كليب إحدى أغانيها التي يتمّ تصويرها دون تحديد اسم الأغنية. كارول أيضاً أرادت تشويق جمهورها، فأعلنت أنها ستكشف عن مفاجأة يوم الأثنين المقبل وهي عبارة عن فيديو ستنشره على قناتها الخاصّة في موقع يوتيوب.

أمّا الفنان محمد حماقي فتوجّه بالتّعازي إلى الفنان إيهاب توفيق بوفاة والدته فكتب: "البقاء لله في والدة الأخ والصديق إيهاب توفيق اللهم اغفر لها و ارحمها وأسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين .. أسألكم الدعاء".