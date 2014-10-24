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زينة ونجوم الفن في عزاء والدة كاملة أبو زكري

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زينة ونجوم الفن في عزاء والدة كاملة أبو زكري زينة ونجوم الفن في عزاء والدة كاملة أبو زكري

الجمعة 24-10-2014 02:35

يستمرّ موسم الأحزان في الوسط الفنّي، مع وفاة والدة المخرجة كاملة أبو زكري. وفي الأمس حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للمخرجة أبو زكري بوفاة والدتها، حيث أقيمت مراسم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، في منطقة المهندسين.

كاملة بدت مرهقة وفي غاية الحزن، لكنّها تماسكت كي تتمكّن من استقبال النّجوم الذين حرصوا على مواساتها، ومن بينهم الممثلة زينة، التّي قررت مؤخّراً الانطلاق من جديد إلى حياتها الاجتماعيّة، والظهور بشكل طبيعي بعد المشاكل التّي واجهتها...

بدورها، حرصت هند صبري على حضور مراسم العزاء، نظراً للعلاقة القويّة التّي تربطها بكاملة، واللافت أنّها ظهرت من دون مكياج، بالرغم من انتقاد البعض مؤخراً ظهورها كذلك، عبر حسابها على موقع"انستغرام".

من جهتها، لم تتمكّن نيللي كريم من الحضور، نظراً لانشغالها ببرنامجها الجديد "يلا نرقص"، لكنها كانت مع كاملة لحظةً بلحظة، منذ وفاة والدتها.

أما رئيس اتّحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو زكري، فكان في استقبال الفنانين الذين حضروا لأداء واجب العزاء.

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سيدتي