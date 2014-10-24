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Van Cleef&Arpels تعيد افتتاح بوتيكها في دبي مول

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Van Cleef&Arpels تعيد افتتاح بوتيكها في دبي مول Van Cleef&Arpels تعيد افتتاح بوتيكها في دبي مول

الجمعة 24-10-2014 01:19

بيروت- سيدتي نت

احتفلت دار فان كليف أند آربلز Van Cleef&Arpels في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثّل انعكاساً لعنوان الدار التاريخي في ساحة فاندوم في باريس، بالذكرى السنوية العاشرة لحضورها في المنطقة، في بوتيكها الذي أطلّ بحلّةٍ جديدة بهيّة وسط دبي مول، المركز التجاري المرموق. وقد أقيم حفل الافتتاح بحضور السيّد ألبان بيلوار، العضو المنتدب والمدير الإداري لدار فان كليف أند آربلز في الشرق الأوسط والهند. وقد بدت الواجهة التقليدية للمتجر أشبه بصالون فرنسي خاص مستوحى من فترة الفن الجديد "آرت نوفو"، محاطةً بطيف من الألوان الوردية الناعمة، في مجموعةٍ رائعة من الحرير والمخمل، شكّلت مساحةً رحبةً ومشرقةً، وهيّأت المكان الأجمل لعرض مجموعات المجوهرات الراقية الأشهر في العالم.
وقد بدت الواجهة التقليدية للمتجر أشبه بصالون فرنسي خاص مستوحى من فترة الفن الجديد "آرت نوفو"،محاطةً بطيف من الألوان الوردية الناعمة، في مجموعةٍ رائعة من الحرير والمخمل، شكّلت مساحةً رحبةً ومشرقةً، وهيّأت المكان الأجمل لعرض مجموعات المجوهرات الراقية الأشهر في العالم.
زوري متجر فان كليف أند أربلز وتمتّعي بأحدث إصدارات هذه العلامة العريقة.

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سيدتي