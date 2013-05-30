كيف تحصلين على إطلالة نيون ناجحة بالحجاب؟

تتطلب مواكبة المحجّبة للموضة واتّباع آخر صرعاتها، ومنها النيون، الاهتمام ببعض التفاصيل، ومنها مراعاة أن لا يكون "اللوك" مضيئاً بشكل مبالغ فيه، بحيث يُفقد الطلّة رونقها وجمالها.

وللحصول على إطلالة نيون متوازنة ومناسبة للمحجّبات، كلّ ما عليك فعله هو:

ـ الابتعاد عن الملابس التي تحتوي على اكسسوارات، أو تلك المزيّنة بالكريستال، لأنّها مضيئة في الأصل، ومع خيار النيون، ستحصلين على إطلالة مبالغ فيها.

في حال اختيار العباءة السوداء أو الملابس بألوان محايدة، كالأسود والبيج والرماديّ والأبيض سيكون دمجها أسهل مع ألوان النيون؛ وكلّ ما عليك فعله هو اختيار اكسسوارات وحجاب نيون مع مراعاة:

ـ تحديد اللون أو الألوان النيون التي تُريدين اعتمادها؛ فإذا أردت اعتماد لون واحدٍ، سيكون من السهل اختيار لون الحجاب من اللون نفسه. لكن إذا قرّرت دمج أكثر من لون، فعليك باختياراللون الأقلّ إضاءة للحجاب.

ـ لا مشكلة في اختيار الاكسسوارات النيون مع مراعاة عدم المبالغة، علماً أنّ الاكسسوارت الأنسب للمحجّبة عموماً هي السلاسل الطويلة. أمّا بالنسبة إلى السوار والسّاعة والخاتم فلا مشكلة.

ـ اختيار الحذاء والحقيبة من اللون نفسه.

أمّا إذا كانت الملابس من النيون، فلا بدّ من أن تكون بلونٍ موحّد من النيون وعدم اختيار قطع ملابس بألوان نيون مختلفة، مع مراعاة:

الاتجاه إلى اختيار الحجاب والاكسسوارات المحايدة وبلون موحّد.

ـ اختيار الحذاء والحقيبة من نفس لون الاكسسوارات.

شاهدي الصور، وأخبرينا بالاكسسوارات والشالات أو الأحذية التي أعجبتك أكثر؟