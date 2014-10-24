معلومات عن حمل المرأة

حاول أخصائيون برازيليون من خلال دراسة موسعة؛ إزالة الكثير من الشكوك حول الحمل، وشرح المعلومات المغلوطة، وخشية المرأة من بعض العواقب والآثار التي يتناقلها الناس، ومنها هذه النقاط:

- هل صحيح أن الطفل الذي يولد في الشهر الثامن؛ يتعرض لمخاطر أكثر من الطفل الذي يولد في الشهر السابع من الحمل؟

الجواب: هذه المعلومة خاطئة؛ لأنه كلما اقترب وقت الولادة من الشهر التاسع؛ يكون أفضل لصحة الطفل.

- هل صحيح أن المرأة التي تنجب عن طريق عملية قيصرية؛ لا يمكن أن تلد ولادة طبيعية في المرة التالية؟

الجواب: هذه المعلومة تعتبر خاطئة أيضاً، إلا في حالة واحدة، إذا أجرت المرأة عملية قيصرية واحدة فقط؛ فإن الولادة الثانية يمكن أن تكون طبيعية من دون مخاطر، أما إذا أنجبت المرأة بقيصريتين؛ فإن الولادة الثالثة بشكل طبيعي تكون خطيرة على صحة المرأة والطفل أيضاً.

- هل صحيح أن المرأة لا تستطيع صبغ شعرها أثناء الحمل؟

الجواب: تستطيع، ولكن بشرط ألّا تحتوي الصبغة على مادة تسمى «أمونيا».

- هل تناول المرأة الحامل القهوة؛ يؤثر سلباً على صحة الجنين؟

الجواب: صحيح؛ لأن تناول القهوة بكثرة، إضافة إلى تناول أي مشروب يحتوي على الكافايين مثل الكوكاكولا، وتناول الشكولاتة بكثرة؛ يؤدي إلى ولادة طفل يعاني من مغص دائم، وبكاء مستمر.

- لماذا تتبول المرأة الحامل كثيراً؟

الجواب: بسبب إفرازها لهرمون يدعى «بروجيسترون»، المدر للبول، وكذلك بسبب ضغوط الرحم على المثانة.

- هل يمكن أن تحدث العادة الشهرية عند المرأة الحامل؟

الجواب: لا طبعاً، يمكن أن يحدث نزيف خفيف أثناء الولادة، ولكن إذا كان النزيف كثيفاً؛ فيتوجب مراجعة الطبيب المختص على الفور.

- ماذا تستطيع المرأة الحامل فعله للتخلص من آثار الوحم؟

الجواب: أن تتناول كميات قليلة من الطعام ولفترات متعددة في اليوم، وكذلك لا يمكن لها أن تبقى بدون طعام صباحاً لفترة طويلة.

- لماذا تشعر المرأة الحامل بالرغبة في تناول مأكولات غريبة؟

الجواب: بعض الحوامل يشعرن بالرغبة في تناول أطعمة لم يكنّ يرغبن في تناولها قبل الولادة، ويفقدن الرغبة في تناول أطعمة كانت مرغوبة لديهن، ولكنهن يفقدن الرغبة في تناولها بعد الحمل.

- هل لوضعية ممارسة المعاشرة الحميمة؛ علاقة بتحديد جنس الطفل؟

الجواب: لا، لأنه لا توجد أي دراسة علمية تؤكد حتى الآن أن لوضعية ممارسة العلاقة الحميمة علاقة بتحديد نسل الطفل.

- ما هي الوضعية المثلى لنوم المرأة الحامل؟

الجواب: هي وضع مخدة بين الفخذين أثناء النوم، ويعتبر النوم على الجانب الأيمن الأكثر راحة.

- هل صحيح أن المرأة الحامل يمكن أن تعاني من صداع أكبر أثناء الحمل؟

الجواب: ذلك يحدث فقط بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من مرض الشقيقة، وغير ذلك يمكن أن تعاني المرأة من الصداع إذا بقيت دون تناول الطعام عند الاستيقاظ مباشرة.

- كم من الوزن يمكن للمرأة الحامل أن تكتسبه أثناء فترة الحمل؟

الجواب: يجب ألّا يتجاوز عشرة كيلوغرامات؛ لأن اكتساب هذا الوزن فقط سيساعدها على العودة إلى وزنها الطبيعي بعد الولادة بفترة قصيرة.

- في أي ظروف؛ لا يجب على المرأة أن ترضع طفلها؟

الطفل يجب ألّا يرضع حليب أمه إذا كانت تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».