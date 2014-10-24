ضبط عاطل بتهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة بالوادى الجديد

ألقت قوات الأمن بالوادى الجديد، القبض على عاطل بتهمة حيازة كميات من مخدر البانجو والأقراص المخدرة.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من العميد صبري غازي ،مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية امن المحافظة يفيد بقيام رئيس مباحث قسم شرطة باريس بحملة أمنية مكبرة بمركز باريس وقراه، أسفرت عن ضبط ” أ . ع . م ” 28 سنة عاطل ومقيم إسنا بالأقصر ،وبحوزته 220 جرام بانجو و26 قرص مخدر بقصد الاتجار فيها وتحرر للواقعة المحضر رقم 219 إداري مركز شرطة باريس لسنة 2014 ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.