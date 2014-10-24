ضبط عاطل بتهمة حيازة 4000 قرص مخدر بطنطا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، من ضبط عاطل مقيم شارع ترعة الشيتي أول طنطا، وبحوزته 4ألاف قرص مخدر قبل ترويجهم بمدينة طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الجارحي مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، بقيام ابراهيم السيد محمد عبد العزيز 31سنة عاطل مقيم شارع ترعة الشيتي أول طنطا بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة واعتزامه ترويجها على عملائه.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد عباس مساعد المدير لمنطقة وسط وشرق الدلتا قرر إعداد حملة برئاسة المقدم حسام الجارحي مفتش الإدارة و العقيد أسامة المصري والمقدم محمد راشد، وتم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم ثان طنطا وبحوزته 4ألاف قرص مخدر.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.