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خالد الفيصل يزور سفارة المملكة في الكويت

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خالد الفيصل يزور سفارة المملكة في الكويت خالد الفيصل يزور سفارة المملكة في الكويت

    قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم بزيارة سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت، وكان في استقبال سموه رئيس البعثة الدبلوماسية سعادة سفير المملكة د. عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز والملحق العسكري العميد ناصر الحماد والملحق الثقافي د. عبدالمحسن الشبانة ورؤساء الأقسام والمكاتب وأفراد البعثة الدبلوماسية.

وذلك خلال زيارته لدولة الكويت لحضور فعاليات المؤتمر ال 23 لوزراء التربية ووزراء التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد بدولة الكويت.

هذا وقد أشاد سموه بالجهود المبذولة من أفراد ومكاتب البعثة في دولة الكويت وعلى رأسها رئيس البعثة سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز في تطوير عمل السفارة والملحقيات والمكاتب السعودية في دولة الكويت ودورها في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين وتطوير سبل التواصل الثقافي والاجتماعي.وبدوره عبر الفايز عن سعادته وشكره لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وشكر السفير حكومة خادم الحرمين على ما توليه من اهتمام للمواطنين داخل وخارج المملكة.

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