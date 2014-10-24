عبدالرحمن بن عبدالله يرعى حفل جمعية تحفيظ القرآن بالمجمعة

رعى محافظ المجمعة الأمير عبد الرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود الحفل السنوي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المجمعة، وتكريم 195 طالبا فائزاً بجائزة التميز السنوية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين قدوة للجميع لما يبذلانه من دعم وفير وجهد كبير لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة.

وذكر أن الجمعية بصدد إنشاء وقف خيري للجمعية يوفر موارد مالية ثابتة، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا الوقف ب 50 مليون ريال. وأشار لى أن هناك مذكرة تفاهم سوف يتم توقيعها بين جامعة المجمعة والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، لدعم وتنظيم التعاون بين الجامعة وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في نطاق خدمات الجامعة.

وفي نهاية الحفل قال الأمير عبدالرحمن: "سعدت في هذا المساء بمشاركة أعضاء الجمعية وطلابها وهي تقوم بعمل متميز في خدمة كتاب الله الكريم، وسرني ما شاهدته من نجاح كبير لأعمال الجمعية وكثرة الطلاب والطالبات المنتسبين لها، ولا شك أن دعم الجمعية والوقوف معها واجب على الجميع ولعل الوقف الذي أعلن عنه يكون مجالا رحبا للجميع للمساهمة في هذا العمل الخيري النبيل".