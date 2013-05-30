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محافظ جنوب سيناء يتفقد امتحانات الجامعات والدراسات العليا

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محافظ جنوب سيناء يتفقد امتحانات الجامعات والدراسات العليا محافظ جنوب سيناء يتفقد امتحانات الجامعات والدراسات العليا

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود الحفناوى مدير الأمن، سير امتحانات طلبة كلية التربية بجنوب سيناء والدراسات العليا التابعين لجامعة السويس.

وقال فوده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الخميس، إن تأدية الطلاب للامتحانات هذا العام فى محافظة جنوب سيناء هو ثمار لما طالبنا به من إنشاء عدد من كليات التربية بالمحافظة لتشجيع أبناء وبنات جنوب سيناء على استكمال العملية التعليمية، حتى تتحقق التنمية الحقيقية على أرض المحافظة، فلا تنمية بدون تعليم، مضيفا أن فرع جامعة السويس بجنوب سيناء هو نواة لجامعة جنوب سيناء، حيث تم تخصيص 130 فدانا لإنشاء جامعة تضم عدد من الكليات.

وأوضح المحافظ، أنه تم مخاطبة القوات المسلحة لاستخدام قرية الحرس الجمهورى لتكون مقرا مؤقتا لفرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء لحين إنشاء مبان للجامعة.

ومن جانبه، طالب الدكتور عباده الخولى عميد كلية التربية جامعة السويس، بتوفير استراحات للطالبات والطلاب المغتربين وأيضا أستاذة الجامعة الذين يقومون بتدريس المواد.

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