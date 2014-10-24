«التعبئة والإحصاء»: ثلثا المصريين لا يستحقون دعم الوقود

قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏، إن إجمالي ما تم توفيره لميزانية الدولة نتيجة رفع أسعار الوقود يصل لـ 20 مليار جنيه، موضحًا أن الأموال التي تم توفيرها تذهب إلى الخدمات، من بناء مستشفيات وطرق وغيره.

وأضاف «الجندي»، في برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن ثلثي المصريين غير مستحقين لدعم الوقود، موجها التحية للشعب المصري على قبوله قرار الرئيس برفع أسعار البنزين والسولار.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 13.3% في الربع الثاني من 2014.

وأوضح أن «حجم الأسر الفقيرة في مصر بلغ 26.3%، وذلك رقم مزعج للغاية»، موضحًا أن دخل الأسرة أقل من 1600 جنية شهريا يجعلها تحت خط الفقر.

ولفت إلى أن الجهاز له دور رئيسي وحاسم، في تقسم الدوائر الانتخابية للبرلمان المقبل، حيث يعد المرجع الفردي لعدد السكان في المحافظات، وتم تسليم اللجنة العليا للانتخابات تعداد السكان في أول يوليو الماضي لتقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات.