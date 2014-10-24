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الهلال الأحمر الليبي يعثر على 5 جثث بمدينة بنغازي

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عثر الهلال الأحمر الليبي، الخميس، على 5 جثث مجهولة الهوية بمدينة بنغازي .
>وقال المكتب الإعلامي بـالهلال الأحمر الليبي في بنغازي، إن فريق إدارة البحث عن الجثث تلقى بلاغًا مفاده وجود 3 جثث بمنطقة رأس المنقار في مدينة بنغازي.
>وأوضح المكتب الإعلامي أن فريق إدارة البحث عن الجثث نقل الجثث المجهولة وسلمها إلى مركز بنغازي الطبي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والتعرف على هوية أصحابها.
>وفي السياق ذاته، قال الهلال الأحمر إنه عثر أيضا على جثتين مجهولتي الهوية من مشروع الصفصفة بمنطقة القوارشة في مدينة بنغازي.
>وأكد المكتب الإعلامي أن إدارة البحث عن الجثث، نقلت الجثتين وسلمتهما إلى مركز بنغازي الطبي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما والتعرُّف على هويتي صاحبي الجثتين.

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