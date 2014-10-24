«عريقات»: لن ننتظر ما بعد نوفمبر للاعتراف بدولتنا

أعلن المفاوض الفلسطيني صائب عريقات، الخميس، أن الفلسطينيين لن ينتظروا لما بعد نوفمبر لمباشرة الاتصالات الدبلوماسية للاعتراف بدولتهم، وهو أمر لن يروق للأمريكيين والإسرائيليين.

> وقال عريقات لبعض الصحفيين في رام الله إنه إذا كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو «يعتقد أن بوسعه الإبقاء على الوضع الحالي وأننا سنفعل ذلك من أجله، فلينس ذلك. هذا الأمر لن يستمر أكثر من نوفمبر، ولن نحتمل أكثر من ذلك، لن تبقى الأمور كما هي بعد ذلك».

> منذ فشل المفاوضات التي رعتها واشنطن في إبريل، قرر الفلسطينيون التوجه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

> وحصل الفلسطينيون في 2012 على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

> وقال الفلسطينيون إنهم ماضون في تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في ظل جمود عملية السلام.

> ولكن يتوقع أن يلقى مثل هذا المشروع معارضة الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض ضد كل قرار يضر بإسرائيل.

> كما يسعى الفلسطينيون للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

> وقال عريقات «دولة فلسطين عازمة تماما على أن تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية».

> وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال له خلال لقاء في القاهرة هذا الشهر: إن واشنطن ستعارض هذه المبادرات الفلسطينية.

> وقال عريقات «لا أعرف إن كان (كيري) استعمل كلمة فيتو (ولكنه) قال إنه (التوجه إلى مجلس الامن) ليس خيارا. كان واضحا جدا معي».

> وقال عريقات إن كيري أكد دعم واشنطن لحل الدولتين، ولكنه نصحه بالعدول عن أي مبادرة من شأنها «تقويض» الجهود الأمريكية لاستئناف مفاوضات السلام.

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