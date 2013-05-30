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شبح أزمة السولار يظهر من جديد بمحطات القليوبية

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شبح أزمة السولار يظهر من جديد بمحطات القليوبية شبح أزمة السولار يظهر من جديد بمحطات القليوبية

عادت، اليوم الخميس، من جديد فى الظهور، ظاهرة أزمة السولار بالقليوبية، تجدد المشادات الكلامية بين السائقين والعاملين بالمحطات والباعة الجائلين.

من جانبه، أكد المهندس فكرى قورة، وكيل وزارة، بالقليوبية، أن تأخر ضخ حصص السولار والبنزين فى المحطات يعود إلى أن شركات البترول تقوم بإرسال سياراتها فى الصباح، خشية تعرضها للسرقة فى حالة إرسال السيارات التابعة لها بالليل، مشيرا إلى أن حصة المحافظة من السولار والبنزين وصلت إلى أكثر من 2 مليون لتر يومياً، يتم ضخها فى 170 محطة ضمنها 24 محطة على الطرق السريعة لخدمة عدد كبير من المحافظات الأخرى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة والتفتيش، لمحاولة السيطرة على تلاعب أصحاب المحطات والقضاء على ظاهرة البائعين الجائلين الذين يحصلون على كميات من السولار والبنزين لبيعها فى السوق السوداء، وتحرير محاضر للمخالفين والمحطات التى تمتنع عن بيع السولار، وكذلك القضاء على ظاهرة الجراكن.

يذكر أن حصة القليوبية من المواد البترولية يوميا 2 مليون لتر موزعة على 170 محطة، منتشرة على الطرق الرئيسية والمدن بمحافظة القليوبية، وتأخر صرف الحصة فى بعض المحطات أدى إلى اصطفاف السيارات أمام المحطات للحصول على السولار والبنزين، فيما شهدت معظم مواقف المحافظة حالة من المشاحنات والاحتجاجات، وصلت إلى اشتباك المواطنين مع السائقين، بسبب فرض زيادة 50% على تعريفة الأجرة.

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مصر 365

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