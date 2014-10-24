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العثور على تابوت مصري عمره 3 آلاف عام في منزل شرقي إنجلترا

  • مصر
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تم العثور على تابوت مصري يعود لثلاثة آلاف عام، وتقدر قيمته بستة آلاف جنيه إسترليني على الأقل داخل أحد المنازل بمقاطعة إسكس شرقي إنجلترا، وفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس.

وعثر مارك ستيسي على التابوت، الذي رسمت عليه ملامح وجه ونقوش هيروغليفية، أثناء بحثه بداخل منزل كان يجري إفراغه من محتوياته في منطقة كولشستر.

ووفقا للمصدر، فإن التابوت يبلغ طوله 1.83 متر، وكان يضم مومياء أحد النبلاء، ومن المقرر أن يطرح للبيع بالمزاد في 24 من نوفمبر المقبل.

وقال ستيسي، في تصريحات لبي بي سي «بدا وكأنه أُخرج من الصالون الرئيسي لعائلة آدامز».

ويعتقد بأن التابوت كان يعود لملاك هذا المنزل على مدار 60 عاما، وربما حصلت عليه بعد إغلاق متحف.

وأوضح «دون شك، أنها القطعة الأقدم التي طلب مني فحصها طوال 30 عاما قضيتها في هذه المهنة، وربما واحدة من أكثر القطع المؤثرة»، مشيرا إلى أن «جمال» التابوت «أبهره».

وتابع «بدا الأمر وكأن أحدا خرج من هنا وانضم لأسرة وقت تناول العشاء».

ويشير المصدر إلى أنه قد تم العثور خلال الشهر الجاري على غطاء تابوت يعود لثلاثة آلاف عام في منزل بمنطقة برادويل أو سي الواقعة بنفس المقاطعة.

وبيعت تلك القطعة في مزاد مقابل 12 ألف جنيه إسترليني، ما يفوق السعر المبدئي للمزايدة والذي تحدد بثلاثة آلاف جنيه إسترليني.

وعن هذه المصادفة، علق الخبير الفني «من الغريب بعض الشيء العثور على قطعتين متشابهتين في نفس المكان تقريبا».

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