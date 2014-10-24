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لأول مرة “هيلتون طابا” يقيم احتفالًا فى ذكرى استلامه من إسرائيل

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لأول مرة “هيلتون طابا” يقيم احتفالًا فى ذكرى استلامه من إسرائيل لأول مرة “هيلتون طابا” يقيم احتفالًا فى ذكرى استلامه من إسرائيل

هيلتون طابا

يحتفل لاول مرة فندق” هيلتون” طابا يوم 25 أكتوبر الجاري فى بذكرى استلامه من إسرائيل عام 1989 .

وذلك بعد أن حكمت المحكمة الدولية بعودة طابا لمصر، ويأتى هذا الاحتفال الأول للفندق بعد مرور ربع قرن على استلامه من العدو الإسرائيلى.

يقع فندق هيلتون طابا فى موقع فريد بجانب منفذ طابا يكشف الحدود المصرية الإسرائيلية وظل عالقًا بأذهان المصريين منذ عودة طابا لمصر.

وقالت مصادر بالفندق أنه سوف يشهد الاحتفال دعوة أقدم 25 عامل خرجوا للمعاش وأول 25 عامل افتتحوا الفندق ومديرى الفندق السابقين و25 من العاملين المميزين.

وأكد المصدر أنه تم توجيه دعوة لوزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء لحضور الحفل.

ومن جانبه أكد اللواء عبد المحسن سالم رئيس مدينة طابا أن الحفل يقام فى ظل انتعاش الحركة السياحية بمدينة طابا ومن أجل جذب وتنشيط السياحة لطابا، وأضاف سالم سوف يحضر العاملين بفنادق وشركات طابا السياحية، مشيرًا إلى أن الحفل يشمل فقرات لفرق الفنون الشعبية والتنورة واغانى الوطنية.

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