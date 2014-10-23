السيسي يوجه بتقديم كامل الرعاية الصحية لأطفال مصر المرضى بالسرطان

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه المسئولين عن قطاع الصحة في مصر لتقديم كل أشكال الرعاية والعلاج لجميع الأطفال المصابين بمرض السرطان، كما أعرب عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا اهتمام الدولة بجميع أطفال مصر باعتبارهم براعم المستقبل التي ستبني سواعدهم مصر الحديثة.

وأوضح المتحدث أن هذه التوجيهات جاءت عقب استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الخميس الطفل أحمد ياسر المريض بسرطان الدم، والذى كان قد عبر عن أمنيته الالتقاء بالرئيس.

وقد أهدى الطفل للرئيس السيسي مصحفاً شريفاً كهدية تذكارية، كما دار حديث ودي بين الرئيس والطفل أحمد ياسر، عبَّر خلاله الرئيس عن أطيب أمنياته ودعواته له بالشفاء العاجل.

أ ش أ