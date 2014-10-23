ضبط 8 أطنان مياه مجهولة بمصنع تعبئة بدون ترخيص بالبحر الأحمر

ضبطت مباحث التموين بالبحر الأحمر، مصنع بدون ترخيص بالغردقة يقوم بتعبئة مياه الشرب العادية وبيعها للمحلات التجارية والقري السياحية علي انها مياه معدنية حيث تم العثور علي مخزن خــاص بالمصنع،يحتوي علي كميات كبيرة من جالونات المياه المعباة، وفوارغ وأغطية الجالونات قبل تعبئتها وتوزيعها على القرى السياحية بالغردقة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت معلومات وردت للمقدم شريف عبد المجيد مدير مباحث التموين، بقيام أحد المصانع بتوريد كميات كبيرة من المياه للقرى والفنادق السياحية بالغردقة، دون الحصول على تصريح من وزارة الصحة، وتم إخطار اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر.

وبعد تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمــن خلاف رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالتنسيق مــع مباحث التموين بمداهمة المصنع، حيث تم ضبط 3 أطنان مياه معبأة داخل جالونات على أنها مياه معدنية و ضبط 5 أطنان مياه قبل تعبيئتها.

تمكنت الحملة من ضبط أعداد كبيرة من الجالونات الفارغة واغطية زجاجات و”استيكار” مجهول، وتم ضبط سيارة محملة وسائقها قبل القيام بتوزيع المياه على الفنادق والقرى السياحية، وتم إلقاء القبض على عاملين بالمصنع…