إعادة تأهيل قرية الأمل لشباب الخريجين بالقنطرة شرق

فى إطار خطة الدولة لإستصلاح مليون فدان وإستكمالاً لمشروعات التنمية وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وتنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بالإشتراك مع مديرية الزراعة ومديرية الأمن بإزالة التعديات من على مساحة 200 فدان بقرية الأمل والمخصصة لإقامة الصوب الزراعية وتم تسويتها كما تم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء لإستكمال أعمال الكهرباء بقرية الأمل بقيمة 36 مليون جنيه ويقوم جهاز تعمير سيناء بعمل مقايسة لإعادة تأهيل مبانى الخدمات بالقرية وكذلك الوحدات السكنية وذلك لإرسالها إلى مجلس الوزراء لتكليف وزارة الإسكان بتنفيذ الأعمال .

وقد قام جهاز تحسين الأراضى بتطهير 11 كيلومتر من المساقى الفرعية من جملة 24 كيلو وتم التنسيق مع رئيس الجهاز بزيادة المعدات لسرعة الإنجاز وكذلك قامت الإدارة العامة لرى الإسماعيلية بتطهير 5ر4 كيلو من الترع الرئيسية من جملة 8 كيلو.

وقد أصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة واليومية وعرض تقرير دورى أسبوعياً للوقوف على ما تم إنجازه وإزالة أى معوقات لسرعة الإنتهاء من تأهيل قرية الأمل المقامة على مساحة 4 آلاف فدان وذلك لتسليمها إلى شباب الخريجين .