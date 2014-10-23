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هاجل يبحث مع العبيدي سبل تعزيز قدرات الجيش العراقي

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هاجل يبحث مع العبيدي سبل تعزيز قدرات الجيش العراقي هاجل يبحث مع العبيدي سبل تعزيز قدرات الجيش العراقي

وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل

أجرى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل اتصالا هاتفيا اليوم الخميس مع وزير الدفاع العراقي الجديد خالد العبيدي بحث خلالها سبل تدريب وإعداد القوات العراقية مستقبلا لمواجهة تنظيم “داعش”.

وأكد هاجل، خلال الاتصال، مساندة واشنطن للجهود التي تبذلها العراقية لمكافحة الإرهاب وأهمية إعادة بناء القوات الأمنية العراقية بصورة تؤدي إلى بناء الثقة بين القوات والشعب العراقي، وفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه العبيدي عن تقديره إزاء عمل المستشارين العسكريين الأمريكيين والنتائج التي تحققها الضربات الجوية الأمريكية في العراق.

أ ش أ

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