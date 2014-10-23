جيمس: أخوض أول كلاسيكو لي بهدوء ورغبة في الفوز

مدريد، (إفي): كشف الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد أنه يستعد لأول مباراة كلاسيكو يخوضها أمام برشلونة "بهدوء والتزام ورغبة في المساهمة في صناعة الفوز".

وقال جيمس: "نشعر كلاعبين بأننا في حالة جيدة للغاية ولقد وحدنا أذهاننا" استعدادا لمباراة الكلاسيكو بعد غد السبت، وفقا لمقابلة معه نشرتها شركة (ماهو) للمشروبات الكحولية.

وبسؤاله حول قدوته في عالم كرة القدم، أبرز اللاعب الكولومبي أن مواطنه المعتزل كارلوس فالديراما الذي اعتبره "نموذجا بالنسبة لبلاده بالكامل".

أما فيما يدور حول علاقته بمدرب منتخب كولومبيا الحالي، الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، فاعترف جيمس أن العلاقة بينهما هي "أب وابن". حيث أكد "اتحدث معه كثيرا وجميع لاعبي الفريق يؤازرونه".

وأعرب اللاعب الكولومبي عن سعادته وارتياحه بالعيش في العاصمة الإسبانية مدريد التي وصفها بأنها "مدينة تمتلئ بالترحاب والجمال".

وانضم نجم موناكو وبورتو السابق - 23 عاما - الى الفريق الملكي في يوليو الماضي بموجب صفقة تقدر بنحو 80 مليون يورو لمدة ستة مواسم، وسيرتدي خلالها القميص رقم 10.