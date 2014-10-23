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وزير الرياضة يدعم مراكز الشباب بـ4 ملايين جنيه

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وزير الرياضة يدعم مراكز الشباب بـ4 ملايين جنيه وزير الرياضة يدعم مراكز الشباب بـ4 ملايين جنيه

وافق المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على دعم الشعب التخصصية للطلائع بمراكز الشباب بمبلغ 4 ملايين و976 ألف جنيه للقيام بدورها على أكمل وجه في مختلف المحافظات.

ويخصص الدعم المقدم من الوزارة لتدريب 969 شعبة تخصصية في مجالات «الفن التعبيري، الكورال، مسرح، موسيقى وترية، موسيقى نحاسية، فن تشكيلي، الهوايات الرياضية، قدم خماسي مستحدث، الفرق الكشفية، العروض الرياضية، جماعات البيئة، المنتجات الثقافية، المبتكرين علميا، أندية القرن».

ويتم تدريب الطلائع داخل الشعبة الواحدة 8 مرات تدريبية خلال الشهر الواحد، علاوة على دعم الأنشطة المنفذة داخل كل شعبة.

تجدر الإشارة إلى أن الشعب التخصصية للطلائع بمراكز الشباب تستهدف العام الحالي 35 ألف طليع و15 ألف طليعة لتنمية مواهبهم المختلفة وتسليط الضوء عليها.

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