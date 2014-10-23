محافظ الإسماعيلية يفتتح ميدان 30 يونيو بتكلفة مليون و850 ألف جنيه

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد ناصر، رئيس جهاز التعمير، واللواء مصطفى سلامة، مدير أمن الاسماعيلية، بافتتاح ميدان 30 يونيو بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية بتكلفة مليون و850 ألف جنيه.

جاء ذلك في إطار احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.

تمت مراسم الافتتاح بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بالميدان، وتوسعة المحاور المرورية، ورصف الشوارع والطرق المتفرعة منه، وصيانة وطلاء البلدورات والأرصفة وزراعة وتنجيل المنطقة، وإقامة نافورة متطورة بتكلفة إجمالية لتلك الأعمال بلغت نحو مليون و850 ألف جنيه، دعمًا للمحافظة من جهاز التعمير، وذلك ضمن خطة محافظة الإسماعيلية لأعمال تطوير ورصف الشوارع والطرق وتوسعة المحاور المرورية وتطوير وتجميل الميادين بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.