«خميس القرارات».. 14 بإمضاء السيسي بينها «تفويض» و«تعيين عمداء»

شهدت مؤسسة الرئاسة يومًا حافلاً بالعديد من القرارات الجمهورية، الخميس، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 14 قرارًا جمهوريًا بشأن العديد من القضايا والموضوعات المختلفة.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

قرار جمهوري بانضمام مصر إلى اتفاق الامتيازات بـ«وكالة الطاقة المتجددة»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا حمل رقم 83 لسنة 2014 ونص على الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي أقرته الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 13 يناير 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، مع التحفظ على المادة السادسة (القسم 19) من الاتفاق بشأن إعفاء موظفي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الالتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية في بلادهم، أو تأجيل أدائها، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفي الوكالة من المصريين، نظرا لتعارضه مع المادتين رقمي (53 و86) من الدستور المصري.

قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات الرئيس

>أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتفويض الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في عدد من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 لمدة عام اعتبارًا من أول نوفمبر 2014.

وبموجب هذا القرار أصبح لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الحق في إصدار قرارات التكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية أو المدنية في التخصصات المختلفة، وكذلك إصدار قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، بحسب ما أشار السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته

>أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وينص القرار على أن يُعاقَب بالعزل المنصوص عليه في البندين ( 4 أو 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من المخالفات الآتية:

• الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية آو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك.

• إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.

• الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.

• التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

• كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، آو ما يمس نزاهته.

>على أن تسري أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (١، ٢، ٣) من هذه المادة.

>كما ينص على أن لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات التالية:

• ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.

• إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.

• إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أي منهما.

• تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.

>على أن لا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71 ) من هذا القانون، ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

قرار جمهوري بتعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

>أصدر السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويستهدف القرار تعديل بعض أحكام القانون المنشئ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تمكين الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وذلك لجذب المستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السماح للهيئة ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفق ما صرح به السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

10 قرارات جمهورية بشأن تعيين عدد من عمداء الكليات بخمس الجامعات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 قرارات جمهورية بشأن تعيين عدد من عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية، وجاءت القرارات على النحو التالي:

>1. تعيين الأستاذ الدكتور السيد فهيم السيد طه، عميداً لكلية العلوم بجامعة القاهرة لمدة 3 سنوات.

>2. تعيين الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك حتى تاريخ بلوغها السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة في 18 مايو 2017.

>3. تعيين الأستاذ الدكتور عمرو محمد على أبوالعز، عميداً لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة لمدة 3 سنوات.

>4. تعيين الأستاذ الدكتور أحمد مختار حسين الخربوطلي، عميداً للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة في 11 ديسمبر 2016.

>5. تعيين الأستاذ الدكتور أمجد السيد محمد مطر، عميداً لكلية الطب بجامعة قناة السويس لمدة 3 سنوات.

>6. تعيين الأستاذ الدكتور شريف محمد عبدالحق رضوان، عميداً لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس لمدة 3 سنوات.

>7. تعيين الأستاذة الدكتورة عزة محمد عزت لاشين، عميداً لكلية الهندسة بشبين الكوم بجامعة المنوفية لمدة 3 سنوات.

>8. تعيين الأستاذ الدكتور أحمد أحمد على الشعراوي، عميداً لمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة في 31 ديسمبر 2016.

>9. تعيين الأستاذ الدكتور عبدالناصر حسين رياض زايد، عميداً لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، لمدة 3 سنوات.

>10. تعيين الأستاذة الدكتورة كارولين كامل عبدالعزيز حسن، عميداً لكلية العلوم بجامعة دمنهور لمدة 3 سنوات.