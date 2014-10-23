باتشيكو يستبعد سيسيه.. ويضم عمر جابر وتوفيق لقائمة الزمالك

استبعد جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عبد الله سيسيه مهاجم الفريق من القائمة التي تواجه سموحة مساء السبت المقبل.

القائمة هي الأولى للزمالك باختيار باتشيكو الذي لم يتدخل في مباراة الفريق الأبيض السابقة أمام وادي دجلة بحسب تصريحاته.

وضم باتشوكا إلى القائمة الثنائي أحمد توفيق وعمر جابر، بعدما أكد مجلس الإدارة أن قرر الاعتماد عليه أمر فني بحت ولم يصدر قرارا بإيقافه، رغم تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي بشأن أن فرصته في تجديد العقد مع القلعة البيضاء انتهت.

شهدت القائمة أيضا خروج صالح موسى للإصابة، وكذا أحمد دويدار، ومحمد شعبان.. كما لم يتم استدعاء رضا العزب وبازوكا وإسلام جمال وأحمد علي لأسباب فنية.

وفيما يلي قائمة الزمالك كاملة:

المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل

عمر جابر - علي جبر - حمادة طلبة - محمد كوفي - أحمد سمير - حازم إمام

أحمد توفيق - طارق حامد - إبراهيم صلاح - معروف يوسف - أيمن حفني - مؤمن زكريا - أحمد عيد

خالد قمر - باسم مرسي - مصطفى فتحي - يوسف أوباما