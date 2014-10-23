طارق يحيى: التحكيم وتوفيق عرفة السيد وراء هزيمة المصري

أبدى طارق يحيى المدير الفني للمصري البورسعيدي غضبه، ليس للخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري بنتيجة 4-2، بل لأنه يرى فريقه كان مهيمنا على كل شيء في اللقاء.

المصري تلقى هزيمة من فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي أقيمت على أرض استاد الإسماعيلية.

وتابع يحيى "هناك اسباب وراء تلك النتيجة أهمها خبرة حارس طلائع الجيش وتركيز المدافعين وتوفيق عرفه السيد وعدم توفيق لاعبي المصري".

وكان عرفة السيد قد سجل 3 أهداف من رباعية طلائع الجيش.

وأضاف "حكم المباراة كان له دور فى النتيجة خاصة عندما احتسب ضربة جزاء غير صحيحة ساهمت فى إحراز الجيش الهدف الثالث".

وأشار طارق يحيى إلى ان مهمته فى المرحله المقبله العمل على علاج أخطاء المدافعين.

وعما يتردد بشأن تولي حسام حسن منصب المدير الفني للمصري مكانه، عقب يحيى "تركيزي مع الفريق، وليس الكلام الذي يتردد".

وأتم "أنا هنا حتى يقول لي مسؤولو المصري البورسعيدي شكرا".