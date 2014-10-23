مرتضى: لن أتراجع عن المزايدة.. ولا أريد سماع صوت قدامى الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يتراجع عن مزايدة منح حق انتفاع لشركات فيما يخص أرض ملعب حلمي زامورا والملاعب الفرعية للقلعة البيضاء.

وكان العديد من الأسماء ذات الثقل في الزمالك قد هاجمت خطة مرتضى منصور، مؤكدة أن هذا الأمر كبيع أصول النادي وتاريخه.

لكن مرتضى منصور رد في مؤتمر صحفي أقامه بمقر الزمالك مساء الخميس "لن أتراجع، هذا حق من حقوق مجلس إدارة الزمالك".

وتابع "ما نهدف إليه هو المصلحة العامة للنادي كله، لكن الجبهة المعارضة تبحث عن مصالح شخصية".

وعن اعتراض عدد من رموز الزمالك على فكرة البيع، عقب مرتضى "وجهت دعوة لجميع أيقونات النادي لحضور جلسة مع مجلس الإدارة لتوضيح الصورة".

وأضاف "لم يأت أحد، كل منهم تحجج بأمر ما.. وفي النهاية وجدتهم يهدمون النادي وخططه الطموحة عبر شاشات الفضائيات في التلفزيون".

وأردف "لهذا أريد أن أقول لهم، شكرا.. لا أريد سماع صوتكم بعد الآن.. الأمر خاص بمجلس إدارة منتخب من جمعية عمومية، ولن نتراجع عنه".

ويؤمن مرتضى منصور أن الزمالك سيستفيد 2 مليار و200 مليون جنيه مقابل منح تلك الشركات حق انتفاع بأرض ملعب حلمي زامورا.