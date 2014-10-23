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الأمم المتحدة تطلب أكثر من ملياري دولار لمساعدة 5 ملايين عراقي

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الأمم المتحدة تطلب أكثر من ملياري دولار لمساعدة 5 ملايين عراقي الأمم المتحدة تطلب أكثر من ملياري دولار لمساعدة 5 ملايين عراقي

أطلقت الأمم المتحدة، الخميس، نداء لجمع أكثر من ملياري دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 5 ملايين عراقي متأثرين بالنزاع الدائر في بلادهم، بحسب بيان للمنظمة الدولية.
> وقالت وكيلة منسق الشؤون الإنسانية للعراق نيل رايت في بيان: «احتياجات الشعب العراقي هائلة. من المحتم علينا أن نضاعف جهودنا».
> وأشارت المنظمة إلى أن «المراجعة الثالثة من خطة الاستجابة الاستراتيجية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الإنساني، تهدف إلى مواصلة دعمها الفعال للحكومة العراقية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والحماية لـ5.2 مليون عراقى في كل أنحاء البلاد خلال عام 2013».

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